Los servicios de salud mental, en particular para niños, lograron un importante aumento de financiación en el mayor presupuesto anual de la historia de Nueva Jersey. Sin embargo, el dinero para los centros de atención de crisis sigue pendiente a la aprobación de un proyecto legislativo, dejando a las salas de emergencia de los hospitales a cargo de la atención de los casos que, según dicen los defensores de esta problemática, requieren un enfoque más especializado.

La gobernadora Mikie Sherrill firmó el martes un plan de gasto de $60.7 mil millones que impulsa los servicios para abordar la depresión, la adicción, la falta de vivienda y otros problemas. En una victoria para los niños, las escuelas públicas seguirán evaluando y tratando problemas psiquiátricos a través de un sistema llamado NJ4S. Dicho modelo de servicios centralizados y radios opera 15 unidades que proporcionan prevención e intervención en crisis para estudiantes, personal escolar, padres y cuidadores. El presupuesto asignó $40 millones a ese programa, que comenzó en septiembre de 2023.

“Esto protege a los estudiantes más vulnerables”, afirmó Debbie Wentz, presidenta y directora ejecutiva de New Jersey Association of Mental Health and Addiction Agencies (Asociación de Agencias de Salud Mental y Adicciones de Nueva Jersey), quien se unió a otros defensores para presionar a los legisladores y a la administración a mantener la financiación. “Esperamos seguir fortaleciendo este esfuerzo”.

Otra prioridad era el apoyo a las personas sin vivienda. La encuesta estatal anual Point-in-Time, de 2026, registró 13,748 personas sin hogar, la mayor cantidad desde 2014. El presupuesto estatal para el año fiscal que comienza el 1 de julio asignó $25 millones al realojamiento rápido, y $4 millones a la New Jersey Coalition to End Homelessness (Coalición de Nueva Jersey para Acabar con el Sinhogarismo), una organización sin fines de lucro con sede en Princeton.

“Estamos muy satisfechos de ver eso”, dijo Wentz sobre el apoyo general a las personas sin hogar.

Sherrill asumió el cargo en enero con una agenda de salud mental, particularmente para los jóvenes. Aproximadamente 1.4 millones de adultos de Nueva Jersey experimentan enfermedad mental cada año, según la National Alliance on Mental Illness (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales). Entre los niños de Nueva Jersey de 3 a 17 años, alrededor del 11% luchan con problemas de ansiedad y depresión, según datos de Kids Count.

Línea de Ayuda 988

La línea directa 988 del suicidio y Atención de Crisis del estado, la cual ofrece apoyo inmediato a través de mensajes de texto, llamadas o chats, seguirá recibiendo aproximadamente $28 millones. Sin embargo, el presupuesto fiscal de 2027 no incluyó una fuente de financiamiento anual dedicada que los defensores habían buscado. No se asignó dinero a los centros de estabilización de crisis donde las personas puedan recibir atención en lugar de presentarse a las salas de emergencia de los hospitales.

Los defensores, los responsables de las políticas y algunos legisladores han hecho hincapié en la necesidad de un ingreso estable, mientras que los cuidadores y las familias se enfrentan a un aumento desolador de los suicidios. Muchas de esas muertes son de personas jóvenes: el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 10 a 14 años y la tercera entre las de 15 a 24.

En 2025, Nueva Jersey contó 723 suicidios, un aumento del 6% respecto al año anterior, según la Office of the Medical Examiner (Oficina del Médico Forense). De enero a mayo, la oficina registró 261 muertes de este tipo: poco más de tres veces el número de homicidios en el mismo período. En total, el 14% de esas muertes correspondieron a personas menores de 24 años.

La financiación específica para la línea directa de ayuda de crisis 988 y los servicios que la acompañan habrían provenido de una nueva tarifa mensual de 40 céntimos aplicada a las líneas telefónicas. Eso generaría más de $67 millones anuales, según la Oficina de Servicios Legislativos no partidista.

Los ingresos, argumentaron sus partidarios, probablemente serían suficientes para financiar los servicios más amplios, en particular los centros de crisis, que acompañan a la línea directa de crisis.

Centros de Crisis

Ahora esos centros de crisis retrasarán la apertura o tal vez nunca inicien sus operaciones, según Matthew Camarda, director de promoción y políticas públicas del capítulo de Nueva Jersey de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales.

“Estamos increíblemente decepcionados de ver que no hubo ningún financiamiento”, dijo Camarda. “Tenemos que seguir presionando para ello en los próximos meses”.

Los centros eran una tercera parte crucial de la respuesta de emergencia, señaló. El estado financia la línea directa de crisis y los equipos móviles de respuesta a emergencias, aunque carece de lugares para apoyo adicional, explicó Camarda. Un centro de crisis puede ser tan simple como un lugar seguro para que una persona visite, se reúna con un cuidador o reciba algún tratamiento básico.

“Pero si alguien realmente necesita ir a algún lugar físicamente para recibir ese cuidado, no tenemos eso”, dijo. “Demasiadas personas terminan en la sala de emergencias”.

En 2024, los departamentos de emergencias de los hospitales de Nueva Jersey registraron 142,907 pacientes que buscaron ayuda por trastornos mentales o conductuales. Si bien se trata de una fuerte caída desde 2019, cuando se atendieron 166,299 pacientes de este tipo de casos, los defensores de la salud mental afirman que la cifra sigue siendo demasiado alta.

“Demasiadas personas terminan en la sala de emergencias.” — Matthew Camarda

Un proyecto de ley que los legisladores consideraron en junio requeriría que el Department of Children and Families (Departamento Estatal para la Infancia y las Familias) supervise e implemente políticas para fortalecer la psiquiatría y los servicios de salud conductual para niños y sus familias. Aprobado por la Asamblea, todavía no ha recibido el voto del Senado.

El departamento tendría que ampliar la Colaboración de Psiquiatría Pediátrica de Nueva Jersey, ofreciendo ayuda a sus miembros pediatras. El departamento tendría la tarea de trabajar con otros departamentos estatales para revisar y modificar “las estructuras de pago y las tasas de reembolso para los médicos de atención primaria pediátrica que ofrecen servicios de psiquiatría pediátrica y atención de salud conductual”.

El proyecto de ley requeriría una campaña de concienciación pública sobre los servicios del programa y obligaría a los cuidadores y proveedores psiquiátricos a informar “datos estandarizados sobre visitas de hospitalización y admisiones, información de alta y colocación relativa a niños que buscan psiquiatría pediátrica o servicios de atención de salud conductual”.

Los niños en las redes sociales

En medio de la creciente evidencia de que las redes sociales tienen efectos negativos en los niños y adultos jóvenes —ante el temor de que las empresas tecnológicas estén dirigiendo sus estrategias hacia la población juvenil—, los legisladores y los formuladores de políticas han tomado medidas para frenar ese uso. En enero, el entonces gobernador Phil Murphy firmó una ley que limitaba estrictamente el uso de teléfonos celulares en las escuelas, siguiendo el ejemplo de varios distritos escolares locales.

Los legisladores ahora apoyan un proyecto de ley para crear un centro de investigación en una universidad o colegio universitario para llevar a cabo “actividades colaborativas e interdisciplinarias de investigación, análisis y divulgación para ayudar a Nueva Jersey a navegar el uso de las redes sociales, particularmente entre niños y adolescentes”.

Para pagarlo, los legisladores dijeron que el dinero vendría de “una asignación anual por parte de la Legislatura, y por cualquier subvención, regalo, donación u otros fondos adicionales recibidos por el centro de fuentes públicas o privadas para investigación relacionada con las redes sociales”.

El presupuesto firmado por Sherrill incluye $500,000 para un centro de investigación de redes sociales, aunque es probable que necesite más financiación si la medida subyacente para crearlo se convierte en ley. Los analistas fiscales no partidistas de la Legislatura señalaron que el New Jersey Gun Violence Research Center (Centro de Investigación sobre la Violencia con Armas de Nueva Jersey) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Rutgers, ha tenido una asignación anual de entre $500,000 y $3 millones.

Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos suicidas u otra crisis de salud mental, póngase en contacto con la Línea de Ayuda 988 National & Suicide Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Esta historia es posible gracias, en parte, a la Corporation for Public Broadcasting, una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.

Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Spotlight News and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.