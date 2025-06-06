Mientras sube el precio de la vivienda, Murphy quiere aumentar los impuestos

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Con el aumento constante de los precios de la vivienda y el agravamiento de las preocupaciones sobre la asequibilidad, el gobernador Phil Murphy quiere aumentar las tasas que se aplican a las ventas inmobiliarias más caras de Nueva Jersey, un aumento que los compradores pagarían.

Murphy solicita este aumento de impuestos, así como otros aumentos de aproximadamente mil millones de dólares, para ayudar a reducir la amplia brecha entre lo que el gobierno estatal gasta y recauda en impuestos cada año.

Según el plan de Murphy, la tasa estatal actual del 1%, comúnmente conocida como impuesto a las mansiones, que se aplica a casas y edificios con precios de venta superiores a un millón de dólares, se incrementaría al 2%.

La misma propuesta fiscal, que requiere la aprobación de los legisladores estatales, también exige la creación de un nuevo impuesto estatal del 3% sobre la venta de propiedades con precios superiores a $2 millones.

Si bien los cambios propuestos en las tasas parecen ser modestos, la administración de Murphy ha estimado que los aumentos generarían más de $315 millones en ingresos adicionales durante el nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio.

Se trata de una cantidad significativa de dinero para un estado que ha estado utilizando miles de millones de dólares de reservas presupuestarias en los últimos años para ayudar a reducir la brecha entre los gastos planificados y los ingresos, una práctica que, según expertos en política fiscal, es insostenible a largo plazo.

Sin embargo, ahora les toca a los legisladores decidir qué hacer con las propuestas presupuestarias de Murphy y sus aumentos de impuestos propuestos, mientras se enfrentan a la tarea de redactar un proyecto de ley de asignaciones para el nuevo año fiscal.

Preocupaciones sobre la inflación y la asequibilidad

En medio de estas deliberaciones, las tasas más altas en las ventas de viviendas y edificios de lujo, respaldadas por Murphy, un demócrata con mandato limitado, se enfrentan a una fuerte oposición del sector inmobiliario estatal, que advierte que la inflación está impulsando los precios de las viviendas de clase media a niveles que antes estaban reservados para las viviendas de lujo.

Mientras tanto, algunos legisladores también han cuestionado abiertamente si tiene sentido que un estado, que se encuentra en medio de lo que muchos describen como una crisis de asequibilidad de la vivienda, imponga nuevos costos a los potenciales compradores.

También apuntan al aumento del valor de las viviendas, señalando que el precio de lo que muchos considerarían una vivienda modesta en muchas comunidades del norte de Nueva Jersey se ha disparado, acercándose o superando el umbral del impuesto estatal a las mansiones de un millón de dólares, establecido hace más de dos décadas, cuando los precios de las viviendas eran mucho más bajos en todo el estado.

“No creo que nuestros padres llamaran jamás ‘mansiones’ a estas casas”, declaró la asambleísta Nancy Muñoz (republicana de Union) durante una reciente audiencia presupuestaria en Trenton, donde el aumento del impuesto a las mansiones fue un tema clave de debate.

“Hay mansiones que valen una considerable cantidad de dinero, pero ahora, en la zona norte del estado, por un millón de dólares, ya no se puede conseguir una mansión”, afirmó Muñoz.

¿Se está negociando el aumento de la tasa?

Según la División de Impuestos del estado, Nueva Jersey aplica una tasa de transferencia de bienes inmuebles a las ventas de viviendas y edificios, que el vendedor paga mediante una escala móvil. También se aplica una “tarifa suplementaria” adicional del 1%, pagada por el comprador, a la mayoría de las ventas de propiedades con un valor superior a $1 millón.

Según la propuesta de Murphy sobre el impuesto a las mansiones, la tarifa suplementaria se duplicaría para las propiedades con precios de venta superiores a $1 millón y se triplicaría para las que superen los $2 millones, a partir del 1 de julio.

Al ser interrogada sobre esta propuesta durante una de las recientes audiencias presupuestarias, la tesorera estatal Elizabeth Maher Muoio la presentó como parte de un esfuerzo más amplio de Murphy para reducir la brecha entre los ingresos y los gastos anuales proyectados del estado.

“De nuevo, estamos intentando encontrar diversas maneras de aumentar los ingresos que ayuden a cubrir algunos de los gastos, de forma sostenible y recurrente, y esta es una de las opciones que se están proponiendo”, comentó Muoio.

Agentes inmobiliarios opinan

Según un sitio web creado por New Jersey Realtors, un grupo que se opone al aumento de los impuestos, la propuesta de Murphy resultaría en un aumento de la comisión mínima suplementaria para el comprador de propiedades vendidas por más de $1 millón, aumentando de $10,000 a $20,000.

Y para propiedades vendidas por más de $2 millones, el pago mínimo aumentaría de $20,000 a $60,000, según el sitio web.

El año pasado, el precio de venta promedio de una vivienda unifamiliar en Nueva Jersey fue de casi $700,000, según datos de New Jersey Realtors. Hace una década, ese promedio era de $309,000.

“Si bien una casa de un millón de dólares se ha considerado tradicionalmente una propiedad de lujo, la realidad es que la inflación y el drástico aumento de los precios de las viviendas han situado a ese nivel de precio firmemente en la clase media en muchas partes de Nueva Jersey”, declaró la organización en un comunicado de prensa emitido a principios de este año, después de que Murphy propusiera inicialmente un aumento del impuesto a las mansiones.

Primeras viviendas

Mientras tanto, un análisis reciente publicado por el sitio web Zillow.com también sitúa el umbral del impuesto a las mansiones de $1 millón en un nuevo contexto al incluir a Nueva Jersey entre los estados con un número creciente de “primeras viviendas” de $1 millón, definidas como aquellas que se encuentran en el tercio más bajo del valor de las viviendas en una región determinada.

Entre los 233 lugares en Estados Unidos donde una primera vivienda típica tiene un precio de $1 millón o más, Nueva Jersey cuenta con 20 de estos lugares, en comparación con solo dos en 2020, según el análisis de Zillow.

Muñoz, legisladora republicana del condado de Union, sugirió que las tarifas más altas respaldadas por Murphy finalmente afectarían a la “generación más joven” de su región del estado, quienes ya enfrentan inflación y tasas de interés relativamente altas al intentar comprar su primera vivienda.

“Esos $10,000 o $20,000 adicionales son una carga enorme”, dijo.

“Nueva Jersey es un estado muy caro ahora mismo y, obviamente, la asequibilidad es clave”, expresó la asambleísta Ellen Park, demócrata por Bergen, al interrogar a Muoio durante la misma audiencia.

Según la constitución estatal, el gobernador puede proponer un plan de gastos anual, pero son los legisladores quienes tienen la autoridad para redactar el proyecto de ley de asignaciones, así como cualquier legislación fiscal necesaria para respaldar un presupuesto equilibrado.

Y es durante esta época del año que suelen desarrollarse las difíciles negociaciones sobre el presupuesto, que involucran al gobernador y a los principales líderes legislativos del Senado y la Asamblea, en el periodo previo al 1 de julio.

Como parte de su respuesta al interrogatorio de los legisladores, Muoio enfatizó que las propuestas presupuestarias de Murphy siguen sujetas a negociación.

“El presupuesto es una propuesta, no es definitivo”, dijo Muoio durante la reciente audiencia. “Si hay otras áreas en las que le gustaría ayudar a equilibrar esas necesidades, desde una perspectiva de ingresos, estamos aquí para discutirlas”.

— Gráfico de Génesis Obando

Esta traducción fue proporcionada por El Latino News, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by El Latino News, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Spotlight News and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

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