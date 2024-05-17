Los republicanos de la Cámara de Representantes de NJ votan para impedir que el censo cuente a los no ciudadanos

Credit: (AP Photos/Manuel Balce Ceneta; Francisco Seco; Carolyn Kaste)

WASHINGTON — Los tres republicanos que representan a Nueva Jersey en el Congreso votaron a favor de excluir a las personas que no son ciudadanos del recuento nacional oficial que se realiza cada década, un recuento con repercusiones para la representación política y la financiación federal.

La legislación aprobada por la Cámara el miércoles prohibiría que los no ciudadanos sean contados en el censo de 2030.

El proyecto de ley (HR 7109) también añadiría una pregunta sobre el estatus de ciudadanía para que los censistas la hagan mientras van de puerta a puerta para completar el recuento que se realiza una vez cada diez años.

Estos cambios parecen contrarios a la Constitución y se aplicarían en todos los censos decenales a partir de 2030, según la legislación, que casi con toda seguridad no se someterá a votación en el Senado, donde los demócratas tienen mayoría.

El proyecto de ley fue aprobado en una votación estrictamente partidista, 206 a 202. Los demócratas votaron en contra y los tres republicanos del estado, los congresistas Jeff Van Drew (republicano, Distrito 2), Chris Smith (republicano, Distrito 4) y Tom Kean Jr. (republicano, Distrito 7), votaron a favor.

Raíces en los esfuerzos de la administración de Trump

El proyecto de ley republicano marca una repetición de un esfuerzo de la administración de Trump para agregar una pregunta de ciudadanía al censo, una adición que los expertos en población dicen que cambiaría drásticamente los resultados del censo al disuadir a los residentes indocumentados de responder a las preguntas de los censistas por temor a ser reportados a las agencias federales de inmigración.

Los portavoces de Van Drew, Smith y Kean no respondieron a preguntas sobre por qué votaron a favor del proyecto de ley esta semana.

Después de que los estados de tendencia demócrata, incluyendo Nueva Jersey, demandaran para bloquear un esfuerzo de la administración Trump para agregar una pregunta de ciudadanía, la Corte Suprema falló, 5-4, en contra de la administración.

Realizado cada 10 años, el censo determina cuántos escaños obtienen los estados en la Cámara, asignaciones que pueden marcar diferencias significativas en la cantidad de billones de dólares de dinero discrecional que los estados reciben del gobierno de Estados Unidos.

Seis estados, predominantemente del Sur —Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi, Tennessee y Texas— fueron el grupo menos contado en el censo de 2020, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese censo también subestimó la población negra, nativa americana, nativa de Alaska, e hispana, según una estimación publicada tras el censo.

Mientras otros estados han visto crecer su población en las últimas décadas, Nueva Jersey ha ido perdiendo escaños en el Congreso.

Escaños en el Congreso: La tendencia perdedora de NJ

Tras el censo de 1980, se disolvió el Distrito Congresional 15 del estado. Tras el censo de 1990, se eliminó el Distrito Congresional 14 de Nueva Jersey. Y tras el censo de 2010, el Distrito Congresional 13 del estado —un tramo en el norte del estado— quedó obsoleto.

Una ley de 1929 limita el número de miembros con derecho a voto en la Cámara a 435 escaños. Cada miembro de la Cámara representa a unas 765,000 personas, frente a las 710.000 del censo de 2010.

Desde el primer censo de EE.UU. en 1790, los ciudadanos y no ciudadanos, como los inmigrantes sin documentación oficial o los titulares de la tarjeta verde, han sido contados en el proceso, en consonancia con el requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de contar los “números enteros de personas en cada Estado”.

Los republicanos argumentaron durante el debate que incluir a los indocumentados en el censo envía una cantidad injusta de dinero a ciudades y estados con políticas de inmigración más favorables.

“Esto es 100% sobre el apilamiento de los votos”, dijo el representante Garret Graves, republicano de Luisiana. “Eso es lo que hace. En realidad, toma dólares de los contribuyentes estadounidenses a través de la fórmula de financiación influenciada por el censo, y se lo da a los estados que tienen extranjeros ilegales.”

Implicaciones si la medida se convierte en ley

Los demócratas como la representante Grace Meng, de Nueva York, dijeron que cambiar la forma en que se completa el censo cada década tendría repercusiones para las personas y los programas federales más allá de los indocumentados.

“El censo guía cómo se distribuyen más de 2.8 billones de dólares al año en fondos federales a estados, ciudades y pueblos. Esto incluye la financiación de Medicare, Medicaid, escuelas, carreteras y otros servicios públicos críticos”, dijo Meng. “No contar a todas las personas puede disminuir el dinero federal, incluso en algunos de los distritos de mis colegas”.

La legislación probablemente se marchitará en el Senado, pero es un presagio de lo que podría venir bajo una segunda administración del expresidente Donald Trump, cuya retórica anti inmigración de línea dura es un pilar central de su campaña.

En una parada de campaña en diciembre en New Hampshire y durante entrevistas este año, Trump ha dicho repetidamente que los inmigrantes están “envenenando la sangre” de Estados Unidos, haciendo eco del lenguaje del dictador alemán Adolf Hitler.

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca dijo que la legislación haría más difícil obtener “datos precisos”.

Esta traducción fue proporcionada por The Latino Spirit, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons

This translation was provided by The Latino Spirit, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Spotlight News and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.