Se avecinan cambios para hacer frente a problemas sociales y de salud complejos

Credit: (NJ Spotlight News)

Cuando una madre da a luz, ahora Medicaid paga el trabajo de parto, el parto y la atención prenatal y posnatal. Pero si esa madre vive en el sofá de una amiga después de dar a luz y sufre depresión, la cobertura de cualquier servicio de salud mental que necesite es limitada.

Es probable que ayudarla con la vivienda sea responsabilidad de una organización comunitaria, no del sistema de Medicaid administrado por el gobierno.

Nueva Jersey ahora está cambiando la forma en que aborda estos problemas de atención médica complejos e interrelacionados para potencialmente millones de personas.

El estado recibió la aprobación federal a fines de marzo para reformar su programa Medicaid o Family Care para conectar mejor los servicios de salud clínica con los programas de servicios sociales y de salud del comportamiento que brindan vivienda, nutrición y otros apoyos. Los funcionarios estatales están hablando con los proveedores de atención médica, las compañías de seguros que administran los planes de Medicaid y otras partes interesadas sobre los cambios, que dijeron que se implementarán durante varios años.

“Continúa nuestro enfoque en abordar las brechas y mejorar la calidad de la atención en la salud materno infantil, al mismo tiempo que apoya un mejor acceso y resultados para las comunidades de color y las personas con discapacidades. Queremos una Nueva Jersey más saludable para todos, incluidos los grupos históricamente marginados”, dijo al anunciar las reformas, la comisionada adjunta del Departamento de Servicios Humanos del estado, Jennifer Langer Jacobs, cuya oficina supervisa Medicaid.

Los funcionarios estatales han trabajado durante años para expandir y mejorar la cobertura en el programa Medicaid de Nueva Jersey, que brinda seguro médico gratuito o de bajo costo a 2,2 millones de personas, o 1 de cada 4 residentes del estado, al obtener exenciones federales para permitir una mayor flexibilidad. El estado ya ha utilizado exenciones para extender los beneficios por un año después de que alguien da a luz y para ayudar a más residentes mayores y discapacitados a permanecer en sus hogares.

Con las nuevas aprobaciones de exención de los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid, Nueva Jersey se convierte en uno de los 19 estados que pueden modificar la forma en que Medicaid paga la salud del comportamiento, la administración de casos y los servicios sociales, según Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro que rastrea política de salud a nivel nacional. Si bien Nueva Jersey ya ha ampliado la cobertura de Medicaid para algunos tratamientos de salud mental y adicciones, muchos de estos servicios permanecen fuera del alcance del programa financiado por el gobierno federal y estatal.

Factores ambientales

La salud individual está impulsada en gran parte por factores sociales, según ha demostrado la investigación con un informe de la progresiva agencia no lucrativa, New Jersey Policy Perspective, que publicó en 2019 que factores como la economía, el entorno local y el comportamiento influyen en el 80% de los resultados de salud de una persona, mientras que la atención clínica afecta solo el 20 % de estas métricas. La vivienda se considera especialmente importante para mantener el bienestar y más de una docena de estados han buscado exenciones de Medicaid para conectar a los miembros con hogares estables.

Incluso antes de la pandemia, el 57 % de los beneficiarios de Medicaid en todo el país vivían en viviendas inadecuadas, es decir, temporales, superpobladas o sin cocina, plomería u otras instalaciones básicas, o inasequibles, que costaban más de un tercio de sus ingresos mensuales, según un estudio de Kaiser Foundation, publicado en septiembre de 2021. Entre los miembros hispanos de Medicaid, aproximadamente dos tercios carecían de una vivienda estable, encontró el grupo. COVID-19 exacerbó la demanda de refugio, aumentando aún más el costo de la vivienda, según muestran los estudios.

La exención de New Jersey permite que el Departamento de Servicios Humanos trabaje con las cinco compañías de seguros que brindan los planes Family Care para garantizar que los miembros tengan acceso a servicios de asistencia para la vivienda, entre otras cosas. Los apoyos van desde ayudar a los inquilinos a permanecer en las unidades existentes con asistencia en el presupuesto o las negociaciones con los propietarios, hasta la identificación de refugios de emergencia y la colocación en viviendas asequibles a largo plazo, dijeron funcionarios estatales. Algunos miembros pueden necesitar ayuda una vez, mientras que otros podrían beneficiarse de la ayuda continua, dijeron.

Jacobs dijo que, si bien el gobierno y las organizaciones comunitarias brindan servicios, operan en gran medida fuera del sistema de atención médica. “Estos servicios están disponibles hoy. Pero no están conectados a Medicaid”, dijo.

“Vemos el impacto en los resultados de atención médica en la investigación: cuando podemos estabilizar la vivienda de alguien, podemos ver mejores resultados. Así que tiene sentido que nos involucremos en esto”, dijo Jacobs. Establecer estas conexiones puede permitir que el programa “tenga un plan de atención integral”.

Coordinación de servicios

Los cambios también garantizarán la cobertura continua para casi un millón de miembros de Family Care, dijeron los funcionarios, adultos que califican solo por nivel de ingresos (o ganan menos de $1,677 mensuales para una persona). A este grupo se le garantizaría un seguro durante un año completo, independientemente de los cambios en los ingresos, lo que Jacobs espera que permita un tratamiento médico o una atención preventiva más consistentes. Tradicionalmente, los miembros deben informar los cambios de pago a medida que ocurren, una acción que podría llevarlos a perder la cobertura a mitad de año.

Gran parte del impulso por el cambio implica una mejor coordinación de la prestación de servicios de salud del comportamiento, dijo Jacobs. Los planes de seguro generalmente administran la mayoría de los beneficios de los miembros de Medicaid a cambio de una tarifa anual por miembro, creando sus propias redes de proveedores médicos, pero, según el miembro, subcontratan algunos aspectos de la atención conductual. Otros miembros pueden recibir todo su tratamiento de salud mental o adicción de proveedores fuera de su red de seguros, según indican los registros estatales.

“Se trata de asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea reactivo y esté conectado con la realidad sobre el terreno y con lo que la gente necesita”. — Gregg Woods, Departamento de Servicios Humanos

La exención permite al estado reformar este proceso para crear una experiencia más fluida para las personas que buscan atención de la salud del comportamiento, una necesidad que ha crecido rápidamente después de la pandemia. “Se trata de construir una red, ayudar a alguien a acceder a los servicios que necesita y ser responsable de obtener mejores resultados [de maneras] que el estado no puede hacer por sí solo”, dijo Jacobs.

Jacobs dijo que la reforma permite que el estado aproveche su trabajo con las cinco compañías de atención administrada, que cubren a todos menos el 3% de los miembros de Medicaid en Nueva Jersey. Las aseguradoras apoyan los cambios y han estado trabajando con proveedores de salud conductual en preparación, según la New Jersey Association of Health Plans (Asociación de Planes de Salud de Nueva Jersey), su grupo comercial.

Preocupaciones del proveedor

Los cambios pueden reavivar las preocupaciones de larga data entre los proveedores de salud mental y adicciones, muchos de los cuales han tenido problemas para financiar programas bajo el sistema de reembolso en evolución del estado. Los comentarios en la propuesta de exención de febrero de 2022 indican que a algunos proveedores les preocupa que el cambio aumente la burocracia de las compañías de seguros y los desafíos de la fuerza laboral al tiempo que reduce la financiación del programa. Otros elogiaron los objetivos del estado para una mejor integración de la atención, pero instaron a los funcionarios a ir despacio.

Gregg Woods, director de innovación del departamento, dijo que el estado todavía está esperando la aprobación federal de algunos detalles y está trabajando con las partes interesadas para establecer cómo se pagaría exactamente a todas las partes por ayudar a los miembros de Medicaid. Se harán cambios con el tiempo para ayudar a suavizar las transiciones, dijo.

“En última instancia, no tiene sentido que esto se extienda, con la salud física en un lugar y la salud conductual en otro”, dijo Woods. “Dicho esto, reconocemos que hay miembros bajo nuestro sistema existente que reciben atención y proveedores que brindan atención, y es realmente importante que no interrumpamos sus relaciones de atención”.

“Se trata de asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea reactivo y esté conectado con la realidad sobre el terreno y lo que la gente necesita”, dijo.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with the Cooperative Media Center of Montclair State University and has the financial support of the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJspotlightnews.org and is republished under a special agreement to share content through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

Esta traducción fue proporcionada por Maricarmen Amado y New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJspotlightnews.org y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.